Valitsus otsustas kuni augusti lõpuni pikendada reisikeeldu riikidesse, kus on suur oht saada koroonaviirus. «Viimastel nädalatel on olnud mitmes riigis uusi viiruspuhanguid. Seetõttu näeme, et tavapärase iga kahe nädala tagant piirangu ülevaatamine on liiga sage, mistap pikendame piirangut terve kuu jagu. See võimaldab ka lennufirmadel oma tegevusi paremini planeerida,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.