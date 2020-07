Diabeedilaste vanemad ei jõua riigiga kokkuleppele

SKA talitusejuhataja Leila Lahtvee tõi sotsiaalkomisjoni juhile Tõnis Mölderile (Keskerakond) saadetud kirjas välja, et varem määrati sellisel lapsel puue osaliselt seepärast, et leevendada perele langevat rahaliste kohustuste koormat, ent nüüd on haigekassa toetus diabeedi puhul kasvanud ning puude määramise eesmärk ei saa enam olla meditsiinitarvikute kulu katmine.