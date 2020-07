Eesti lühiuudised

Riigikogu rahanduskomisjon arutas eile videoistungil majanduse olukorda ja riigieelarve erimeetmete seisu. Komisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles, et võrreldes aprilli ja maiga on majanduse seis paranenud ning taastunud on tarbimine. Koka sõnul on head mõju avaldanud töötukassa meede. Lisaeelarve meetmete mõju peaks Koka hinnangul avalduma augustis ja septembris. «Kui tavaliselt ekspordi kasv Eestis on üle kahe protsendi, siis praegu on natuke hirm, et kõik riigid on prognoosinud impordi poolt langusega. See, kuidas Eesti sellest välja tuleb, sõltub paljudest tegu­ritest, aga me oleme oma lisaeelarvesse ­väga palju meetmeid loonud, et ettevõtjad ­oleksid turul konkurentsivõimelised. Olgu selleks aktsiiside langetamine või töötukassa tööjõutoetus. Kõik need meetmed mõjutavad, et Eesti ettevõtjad oleks Euroopas konkurentsivõimelisemad,» rääkis Kokk. ERR