Ühenduse Parempoolsed looja: me võtame vastutuse ega taha enam vaikida

Alates eelmisest majanduskriisist ligi kümme aastat tagasi on maailm hakanud kiiresti muutuma, lokkab populism. Praegu sõnastavad eesmärke paljuski äärmuslikud erakonnad, levivad riigikapitalism ja isikuvabaduste piiramine. Klassikalised parem- ja vasakparteid on uues olukorras raskustes. Poliitilised otsused ei kaldu riigikesksuse poole mitte ainult majanduses, vaid ka inimeste eraellu ja inforuumi sekkudes.

Meie manifesti kritiseeritakse üldiste põhimõtete kordamise pärast. Et miks pole ära toodud konkreetsed poliitilised sammud. Aga sammud tulevad pärast põhimõtete esitamist ja selgitamist. Läänemaailma väärtusruum on tervikuna surve all. Need riigid, kus inimestel pole vabadusi, survestavad lääne ühiskonda, tekitavad lõhesid ja üritavad totalitaarseid suundumusi meile eksportida. See loob ühiskonnas ebakindlust, mistap ongi vaja väärtustest rääkida. Vabaduste riive algab väikesest, kuid võib lõppeda totaalse riigiga.