Ene-Margit Tiit: statistika kaitseks

Üks lemmik-peksupoisse on läbi aegade olnud statistika, küllap sellepärast, et kuigi statistika tulemused on tihti oluliste otsuste aluseks, ei ole statistikameetodid üldtuntud, hoolimata sellest, et statistikateadlased ning -õppejõud ja paljud matemaatika õpetajad on aastaid pingutanud statistilise kirjaoskuse arendamiseks. Statistika on ju üks inimkonna vanimaid teadusi, mis sai alguse andmete kogumisest ja loendamisest tuhandeid aastaid tagasi, ja on tänapäeval üks kõige kiiremini arenevaid valdkondi.