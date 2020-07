Euroopa Komisjon on algatanud strateegia «Talust taldrikule», mille eesmärk on lihtsustada õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidu jõudmist taludest otse inimeste toidulauale.

Talu all on strateegias mõeldud toidu valmistajat ehk põllumajandustootjat laiemalt. «Taldrik» on lõpptarbija, kes oma ostuga kogu tarneahelat rahastab.