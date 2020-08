Luksusmaastur! Ei, see on siiski mootorratas. Sõiduproov Triumph Tigeriga

Luksus väljendub siin teistmoodi. Mootorrattur on igal juhul ilma käes, ja ilmal on enamasti oma arvamus toredast ajaveetmisest. Sõitsin Triuph Tiger 900 Rally Pro-ga järjest mitu pikka asfaldiotsa, nii päeval kui öösel, et saada aru, kuidas Euroopa läbimise ühtlased sajad ja sajad kilomeetrid võiksid tunduda, kui see olekski näiteks mõne päevateekonna kogu sisu. Mind ümbritses Eestimaa kaunis suvi, täpsemalt kaunis suveöö, temperatuur oli 9 kraadi (tunnetatavalt umbes 4 kraadi) ja see ei erinenud mitte millegi poolest Eestimaa kauni talveöö läbimisest. Võib-olla ainult selle poolest, et puudus otsene libedaoht ja polnud oodata, et hakkab sadama lörtsi. Muus osas, kaasa arvatud vajalik/mõistlik riietus, oli kõik sama, mis mahedas veebruariöös sõites.