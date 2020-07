Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi astuvad Eesti eest võistlustulle

Ta tunnistas, et tavaolukorras oleks niisuguse võistluse korraldamine peaaegu võimatu, kuid koroonaviirusest tingitud pikk võistluspaus lõi selleks sobiliku pinnase. «Aasta lõpus saaks äkki sellist turniiri korraldada, aga siis on mängijatel puhkusenädalad ja keegi ei taha sellel ajal eriti võistelda. Kaks tennisisti võid veel kokku saada, aga meil on kohal kaheksa parimat pallurit Eestist ja Lätist. Olen väga õnnelik, et võistlus toimub mõlema riigi tippude osavõtul.»