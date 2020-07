RMK on selles mõttes eriline asutus, et sel on oma seadus. See pole firma, aga pole ka amet. Mis asi see on?

Seda kaaluti nii- ja teistpidi, aga ettevõtteks ei lasknud seda teha – see kõlab ehk paatoslikult – metsa püha staatus, mis Eesti inimeste ja ka poliitikute jaoks on nii tähtis, et öelda, et tegu on riigimetsa äriühinguga, lihtsalt ei sobinud. Riigile kuuluvate ettevõtete puhul kerkib alati üles küsimus, kas see on ärilisel eesmärgil moodustatud või täidab ka mingeid avalikke ülesandeid.