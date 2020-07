Glikman: huvide konflikti pole, ei pruugi olla ka abi

Kas näete probleemi selles, et Eesti riik on palganud USA advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP, et Eesti saaks osa kahjutasust, mida USA võimud võivad Danske Bankilt ja Swedbankilt nõuda?

Huvide konflikt on eeskätt advokaadibüroo, mitte kliendi probleem. See tähendab, et huvide konfliktist hoidumine on advokaadibürool seadusest tulenev kohustus. Kuna nimetatud büroo tegutseb veebis avaldatud andmete põhjal kolmes osariigis, vaatasin kiirkorras üle nende osariikide reeglid, mis on üldjoontes kattuvad.