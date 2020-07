Patarei hoov ootab külastajaid

Just nimelt läbi jalutama, sest pärast vangla jalutusbokside lammutamist ja ammu suletud värava avamist on see võimalik. Goržiks nimetatakse Patarei, õige nimega Kalaranna fordi merepoolset, veidi kaarjat osa. Selle mõlema otsa juures on värav. Kui Lennusadama-poolne värav on kogu aeg kasutuses olnud, siis linnapoolse või kaguvärava hoovipoolne osa müüriti kinni, kui Patareisse vangla rajati. Tänava poolt sai endist viisi sisse, aga sealt hoovi enam ei pääsenud. Nüüd on müür maha lõhutud ja mõlemad väravad päevasel ajal kõigile avatud. Hoones pääseb vaid näitusealale, kus on avatud väljapanek «Kommunism on vangla». Patarei rekonstrueerimine peaks lõppema 2026. aastal.