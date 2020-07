E-residendiks saamist ei takista ka vanglakaristus

Soome karistusregistrisse päringut tehes tuvastas Mart Vaini poolt juhitud audit, et Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) on e-residendi digi-ID välja andnud koguni 48 Soome kodakondsele, kel taotlemise hetkel oli Soomes kehtiv kriminaalkaristus. Nendest veerandi puhul reaalne vanglakaristus (4 kuud kuni 12 aastat) ning viiendikul karistus majanduskuritegude eest.

Oleks info PPA-le teada olnud, siis poleks nad ilmselt e-residentide digi-ID-sid ettevõtlushuvilistele, kuid kriminaalse taustaga välismaalastele ka andnud. Aga välisriikide karistusinfot on PPA-l e-residendi digi-ID väljaandmisel võimalik saada vaid siis, kui see on kantud rahvusvahelistesse andmebaasidesse ning haldusmenetluste (nagu e-residentsuse programmi taustakontroll on) see võimalik pole.