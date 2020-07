No ununes maha, vastab Paavo Järvi küsimusele, kuidas juhtus, et ta tuli 10. sünnipäeva tähistavale Pärnu muusikafestivalile dirigendikepita. See oli esimene kord. «Mitu kuud pole orkestrit juhatanud. Mul lihtsalt ei ole seda kaasas. Meistrikursustel õpilased kõik järgemööda pakkusid oma keppe, selles mõttes on kõik hästi.»