Eesti lühiuudised

Eelmisel nädalal teatas Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), et jätab tänavu vastu võtmata üle 300 välistudengi, kes on pärit riikidest, kus koroonaviirus ei näita taandumise märke. «Niisugune meilegi ebameeldiv otsus tuli langetada Teist mittesõltuvatel asjaoludel ning me mõistame, et Teil on õigustatud ootus õppimisvõimalusele TalTechis. Otsides võimalusi Teie ootuste rahuldamiseks, peame võimalikuks immatrikuleerida Teid TalTechi üliõpilaseks selle aasta tulemuste põhjal järgmisel, 2021/2022. õppeaastal, kui riigi poolt kehtestatud tingimused seda võimaldavad ja viirusoht on vähenenud,» seisis TTÜ senati eilses pöördumises. PM

Mõnes Eesti lähiriigis on peale sõiduki hetkekiirust mõõtvate kaamerate katsetatud ka kiirusmõõtjaid, mis fikseerivad sõiduki keskmist kiirust kahe kaamera vahel. Niisuguste kaamerate kasutuselevõttu on kaalutud ka Eestis, kuid lähima kolme aasta jooksul neid meie teedele ei tule. Üks põhjus on andmekaitselised piirangud, teine aga raha. Nimelt läheks süsteemi töösse panemine hinnanguliselt maksma miljon eurot ja ühe kaamera hooldusele kuluks ligi 6000 eurot aastas. «Kui võrdleme seda mõjuga, mis me oleme hinnanud, et saavutaksime, siis umbes 100 kilomeetri katmisega saavutaksime kolme aasta jooksul ligikaudu kahe inimelu kokkuhoiu. Kui panna asi perspektiivi ja vaadata tulu-kulu suhet, siis see on üsna piiripealne,» ütles maanteeameti strateegilise planeerimise direktor Martin Lengi (pildil). ERR