Kas suurlinn suudab inimese ellu äratada?

Stephanie Danleri debüütromaan «Magusmõrkjas» (2016) on rahvusvaheline bestseller, mille järgi on valminud samanimeline seriaal (2018–2019). Romaan kujutab noore naise Tessi esimest aastat New Yorgis, kui ta töötab kuulsas Manhattani gurmeerestoranis kelneriabina. Autor on öelnud, et sai kirjutamisel inspiratsiooni omaenda töökogemusest ettekandjana.