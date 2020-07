Priit Värk: 200 miljonit Rohetehnoloogia arendustööks

Euroopa Komisjonis, liikmesriikide tasandil ja ka Eestis on poliitiline suund võidelda inimtekkeliste kliimamuutustega. See on lähiaastakümnetel makrotrend, hoolimata sellest, milline erakond on parajasti võimul. Ka Eestis pole enam diskussioonikoht, kas seda teha, vaid milliseid mehhanisme kasutada ja kuidas panna see trend Eesti majanduse heaks tööle.

Eesti IT-võimekusest ja idufirma-sõbralikkusest hoolimata ei ole me globaalses mõttes kuidagi selle võitluse eestvedajad, pigem vastupidi, sörgime sabas. Tegemist on ettevõtete ja riikide vahelise võidujooksuga ning kui me elame jätkuvalt kümne aasta taguses paradigmas, et ainus viis CO2 vähendada on osta teistest riikidest sisse ronge, tramme ja soojustada maju, siis see ei ole enam piisav. Selles võistluses on võitjad need, kes suudavad rohetehnoloogiaid luua, mitte olla vaid tarbijad. Seega võiks riigi siht olla, et Eestist saab rohetehnoloogiat eksportiv maa.