Sel kevadel vallandunud maasikasõja üks argumente on olnud, et me ei vaja Eestis odavat tööd tegevaid võõrtöölisi. On väidetud, et tegu on orjatööga ehk siis tingimused põllul on rasked ja palk väike. Samuti on võõrtööliste elutingimused kehvad.