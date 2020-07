Maestro Neeme Järvi suudab oma muhedal moel – nakkav säde silmis – öelda välja valusaidki teemasid, nii et kõik naeratavad, aplodeerivad ja innustuvad. Imetlusväärne oskus, millega ta on elus mägesid liigutanud ja mida ta demonstreeris koroona tõttu Ameerikast videokõne vahendusel publikuga suheldes tänavusel 10. Pärnu muusikafestivalilgi.

Neeme Järvi juubelipeo sõnum oli tegelikult väga lihtne: Pärnu muusika­festival ja Eesti Festivaliorkester on nagu laulupidugi Eesti muusikaelu visiitkaardid maailmas, neid tuleb hoida. Ning selleks et luua midagi tõeliselt suurt, milleta me hiljem oma elu enam ette ei kujuta, nagu tegid omal ajal Jannsen ja Koidula laulupidude traditsiooni luues, on vaja usku ja kirge ehk fanatismi.