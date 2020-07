Puhkajale soodne suvi ei meeldi põllumehele

Tartumaal seemnevilja kasvatav Madis Ajaots ütles, et rüps ja heinaseeme on koristatud ja rüpsisaak oli keskmine. „Ilm oli juunis kuum, lausa 30 kraadi. Eesti oludes on see liiga ekstreemne, seepärast on põldudel siin-seal põualaigud. Pole hea, kui kasvuajal niimoodi kuumutab. Taliotra on hakatud ümbruskonnas ka koristama ja saak on 5–7 tonni hektarilt. Need pole rekordid, aga täiesti normaalne saak. Tera pidi aga viljal peenike olema, eks põua pärast.”