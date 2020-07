Hinnatud lihaga Jaapani veis kasvab Eesti rohu peal edukalt

Kui ta marmorjaid lihatükke huvilistele jagas, tundis Airi ennast suisa jõuluvanana. Iga klient oli saanud justkui kingituse. Ometigi polnud algusest peale selge, et see nii läheb, samuti ei olnud teada, milliseks veis meie rohumaadel kasvab. See oli veisekasvataja ja ettevõtja Airi jaoks riskantne projekt.

Innustunud investor andis tõuke

Aga idee polnud Airi oma. Ta rääkis, et 2014. aastal tuli üks investor ideega kasvatada wagyu veiseid. „See ei tundunud mulle hea mõte,” meenutas Airi. Aga ta tahtis aidata ja ostis embrüod ära. Seejärel kadus investoril endal huvi, sest arvutused näitasid, et see ei tasu ära. Seepeale otsustas Airi, et üritab siiski murda müüti, et siinsetel rohumaadel ei saa marmorja lihaga veist kasvatada. Kindlust lisas teadmine, et tema rohumaad on rammusad. „Minu lihaveised kosuvad aasta võrra kiiremini kui teistel kasvatajatel,” selgitas ta. Nii panigi ta neli wagyu’t kasvama, kellest kaks on nüüdseks lihaks tehtud. Tal oli kolm härga ja üks lehmik.