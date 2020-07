Nädala mõte: tahaks teatada, aga kellele?

See selleks, ikka tuleb torme ja katkestusi ette, ent küsimusi tekitas hoopis suhtlus Elektrileviga. Kodulehel on kenasti kirjas, et elektrikatkestusest tuleb etteantud telefoninumbril teada anda. Paraku on see number niivõrd hõivatud, et isegi kui jätta telefoni laua peale tunniks ajaks ootele, ei saa kedagi kätte. Siis eeldad, et tormi tõttu teatakse probleemist niigi ja küllap juba tegeldakse. Hilisõhtul, kui teised enamasti magavad, proovid korra veel Elektrileviga õnne. Selleks hetkeks on katkestus juba kümme tundi kestnud. Oh õnne, saadki klienditeenindaja kätte, ent too teatab, et nad ei tea sellest rikkest midagi. Kümme tundi hiljem!