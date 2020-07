Mäeotsa Hobitalu perenaine Maarja Koivuoja, kuigi elate Järvamaal Vaali metsade keskel, ei pea te kartma elektri kadumist ühegi tormiga?

Nii see on, sest saame elektri majapidamisse päikeseenergiast ja diiselgeneraatorist. ­Tavamõistes elektriliini pidi meile elektrit ei tulegi.

Kui asusite 2011. aastal maale elama, siis te ei arvanud, et ­majapidamine jääbki tavaelektrita?

Muidugi ei arvanud. Seda enam, et lääpas postidega liin oli alles, vaid traadid olid metallivargad jõudnud rahaks teha. Abikaasa Jonil oli küll kohe mõte, et hakkame kasutama lisaks energiat päikesepaneelidest ja generaatorist, aga et see saabki olema meie ainuke elektrisaamisvõimalus, seda me ei arvanud.