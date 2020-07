Jakobsoni-mail kogeb igal sammul kultuurilugu

Elamusturisti pagas täieneb veelgi, kui ta on tõusnud Mädara linnamäele ning jõudnud kunagise klaasitööstuse asulasse Võidula külla, näinud oma silmaga ühte vähestest säilinud puitmõisatest ja keldrilinna.

Samliku maalilise jõe kaldal

Samliku küla jääb Kurgja talumuuseumist mõneminutise sõidu kaugusele ja on ehe näide noore pere ettevõtlikkusest, aga veelgi rohkem missioonitundest ja maaelu väärtustamisest. Suures puust majas kõlas viimane koolikell 22 aastat tagasi, kuid kunagiste õpilaste ja õpetajate mõtted on sellega seotud ning kui keegi neist taas kord noorusradu tallab, leiab ta klassipiltidelt tuttavaid ja võib istuda omaaegsesse koolipinki või kirjutada kriidiga tahvlile.

Vana on väärtuslik, teavad ka Merike ja Indrek Bachman, kes on raamidesse kujundanud mustvalgeid fotosid ja teavad 1934. aastal valminud erilise hõnguga maja lugu ja sedagi, et esimene koolimaja ehitati Samlikule 1868. aastal, kuni järjepidev haridustee külakohas katkes. Seinalt vaatavad omaaegsetes laiades tumedates puitraamides veidi koltunud taustaga piltidelt vastu üleriigilised kuulsused Koidula ja Jakobson.