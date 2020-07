Vana maja taastamisel tutvu piirkondlike eripäradega

Vana maja ostmine ei tähenda ainult füüsilise kehandi soetamist. See on midagi palju enamat. Inimestel on tihtipeale piirkondade osas eelistusi – kas siis lapsepõlvemälestused, tuttav kant, sugulussidemed või mingi salapärane tõmme ja äratundmine, mida on raske sõnadesse panna. Harva on midagi juhuslikku. Talumaja omanikustaatusega omandatakse koht kohalikus kogukonnas ja kohas, mida on läbi aastasadade mõjutanud piirkonna looduslikud ja klimaatilised tingimused ning kultuurilised erisused. Eesti võib olla väike, kuid piirkondlikud eripärad maa-arhitektuuris on meil märkimisväärsed. Alustades sellest, et räägime Põhja- ja Lõuna-Eesti rehemajadest, erinevatest katusekattematerjalidest, laudisevärvist jpm. Kõigil nendel erinevustel on loogiline ja praktiline põhjus, mida tänapäeval kiputakse unustama.