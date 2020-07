Raudrohi aitab naistel tervist taastada

Raudrohi on looduslikult levinud põhjapoolkera parasvöötmes, esindatud 85 liigiga, neist Eestis kasvab looduslikult neli liiki. Kõige tavalisem on niitudel ja teeservades kasvav harilik raudrohi ehk verihein (A. millefolium), Lääne-Eestis ja saartel kasvab võsaraudrohi (A. ptarmica) ja Ida-Eestis paiguti kaldataimena leviv idaraudrohi (A. cartilaginea).

Raudrohi sisaldab glükoalkaloid ahhailleiini – punakaspruuni amorfset mõruainet, mis lahustub vees. Raudrohus on 0,8% eeterlikku õli (ülekaalus hamasuleen), parkaineid, terpeene, inuliini, A-, K- ja C-vitamiini ning orgaanilisi happeid (peamiselt sipelg-, äädik- ja isopalderjanhapet). Suur K-vitamiini sisaldus (0,05%) soodustab vere hüübimist ja seega trombide teket. Seepärast peavad vanemad inimesed ja need, kel on pärilik eelsoodumus, raudrohtu tarvitama ettevaatlikult.

Palju raviomadusi

Raudrohutõmmis on asendamatu loodusand naistehaiguste korral istevannideks. Proviisor K. Mandre kogemuste põhjal on mõnigi naine tervise tagasi saanud selle taime abil ja just kroonilise munasarjapõletiku korral. Võtta raudrohuürti suvaliselt (50–100 g) 3–4 liitrile veele. Keeta 5–10 min, kurnata ja teha kuumalt istevanne. Samuti juua õhtuti lonkshaaval raudrohuteed. Nii toimides on tulemused peagi näha.