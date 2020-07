Edu Kuill: Aitan ainult neid, kes tahavad endaga vaeva näha

Looduses on vaja tugevaid matkajuhte. Edu Kuill ise pikkuse ja kaalu poolest just silma ei paista, aga rammu jagub tänini. FOTO: Erakogu

Soomaa matkajuhi ja Kõpus asuva Põhja-Sakala valla turismiinfokeskuse teabetöötaja Edu Kuilli (68) elukäik on olnud nii kirev, et kõiki oma töid ja tegemisi on tal endalgi keeruline ühe hooga meenutada, aga kõigi ühiseks nimetajaks peab ta loomingulisust.