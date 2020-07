Erik Aru: kunst kui riiklik küsimus

Eilses Postimehes ilmunud intervjuus nendib dirigent Paavo Järvi, et Ameerikas ja Inglismaal, kus orkestrid sõltuvad erakapitalist, on nende töö sisuliselt seiskunud ning peadirigendid istuvad kodus ja postitavad lugusid Instagrami. Senised helded sponsorid on oma lubadused üles öelnud. Mandri-Euroopas saavad orkestrandid enamasti raha riigilt või omavalitsuselt ja nii on nende põli praegu märksa hõlpsam. Kui tahta, et kultuur senisel kujul säiliks, siis läheb riiklikku raha vaja.