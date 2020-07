Hololei: Reisijal on alati õigus oma piletiraha tagasi saada, kui ta lend on tühistatud

Peadirektor Hololei tunnistab, et mõnel väga kehvas seisus lennufirmal võis koroonast ka abi olla. «Võiks ehk öelda, et Alitalial lausa vedas, väga, et see koroonakriis tuli, sest see võimaldab nüüd ka neil saada osa ajutisest riigiabiraamistikust.»