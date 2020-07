Eesti lühiuudised

USA teatas, et viib Saksamaalt välja 11 900 sõdurit, kellest umbes 6400 naasevad koju, ligi 5600 aga saadetakse teistesse Euroopa NATO riikidesse. Kaitseminister Jüri Luik (Isamaa, pildil) ei tervita heameelega USA kavatsust vähendada Euroopas paiknevaid NATO üksusi. «USA sõjaline kohalolek on Euroopa julgeoleku ja transatlantiliste suhete nurgakivi. USA püsivalt Euroopas paiknevate üksuste vähendamise kavatsus ei ole positiivne areng. Samas on alates 2014. aastast taas suurenenud USA sõjaline kohalolek ja mitmemiljardilised investeeringud Euroopasse on olnud võtmetähtsusega Venemaa heidutamisel ja on seda ka edaspidi,» kirjutas Luik oma avalduses. PM