Ta selgitas, et advokaaditeenus on rajatud usaldussuhtele ja see omakorda põhimõttele, et advokaat tegutseb asjaajamisel ainult kliendi huvides. «Huvide konflikt tekib siis, kui ta ei saa seda sajaprotsendiliselt teha,» sõnas ta ja lisas, et riigiti on reeglid erinevad. Tavaliselt sama büroo advokaadid protsessis vastaspooltel ei tegutse, aga otseselt see keelatud pole. «Eestis on huvide konflikti vältimise kohustus n-ö advokaadipõhine. Ja huvide konflikte tuleb ette kogu aeg.»