Koroonajooksikud mängivad teise laine sütikuga

Viroloogia- ja mikrobioloogia professor, valitsuse Covid-19 tõrje teadusnõukoja juht Irja Lutsar (pildil) ütles Postimehele, et seda on keeruline prognoosida, kuna kõik sõltub inimesest. «Tegelikult ma ei tahaks arvu esitada, arvan, et juba ühest või kahest on küllalt,» lausus Lutsar. «Niisugust reeglit ei ole, et las need kümme positiivset inimest liiguvad vabalt ringi ja üheteistkümnes inimene enam ei tohi,» toonitas ta.

​Liiga vilgas seltsielu

Lutsar nentis, et palju sõltub oludest. Ta tõi näiteks, et kui koroonaviirusega nakatunud ja sellest teadlik inimene viibib Haanja avarustes, ei nakata ta tõenäoliselt kedagi. «Kui ta on aga ööklubis, siis sealt on päris palju haigeid tulnud. Kui ta on kohas, kus inimesed on suletud ruumis väga tihedalt koos, siis seal on kindlasti vastuvõtlikku populatsiooni rohkem, kui on õues,» ütles Lutsar.