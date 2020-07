Moslemite palveränd toimub maskide ja steriliseeritud kividega

Vaatamata sellele, et Mekas on alustatud Suure mošee lõhnastamisega, võtab 1,5 miljonit palvetajat mahutav pühakoda sel aastal vastu vaid umbes­ 10 000 külastajat. Kui tavaliselt on suurem osa külastajatest pärit välismaalt, siis sel aastal lubatakse palverännakule vaid Saudi Araabias elavaid moslemeid.