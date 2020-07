Majanduse lühiuudised

USA biotehnoloogiafirma Moderna pakub koroonaviiruse vaktsiini müüa hinnaga 50–60 dollarit kuuri kohta, mis oleks seega 25–30 dollarit doosi kohta. Moderna on teatanud, et selline hinnatase on mõeldud rikkamatele riikidele, millega ettevõtte eeskätt arvestab. Osa teemaga kursis inimesi on nii kõrge hinna pärast muret väljendanud, muu hulgas tekitab see küsimuse, mil moel suudavad vaktsiini osta vaesemad riigid. Erinevate vaktsiinikandidaatide hindu on keeruline võrrelda, kuid nii Moderna, Pfizer kui ka Merck teatasid möödunud nädalal USA kongressi ees aru andes, et kavatsevad vaktsiini pealt kasumit teenida. Samal ajal on ravimigigandid AstraZeneca ja Johnson & Johnson teatanud, et ei kavatse vähemalt pandeemia algses faasis vaktsiinilt kasumit teenida, kui see tõhusaks osutub. Financial Times/PM