Tellijale

ack Marqués pole mitte mõni leebe lontu, vaid ambitsioonikas alfa – tema eesmärk on olla täiuslik mees naise kapis. Selline, kes imetleb sind igal eluhetkel. Käib sinuga koos läbi kõik kohvikud, baarid ja peod. Kuulab sind alati ära ja ise ei targuta. Muidugi paneb see naise südame sulama, ning pisiasi, et tegemist on Eesti moemärgi ja üldsegi mitte lihast ja luust mehega, ei muuda asja. Ja miks on üldse tegu mehega, kui märgi loojateks on hoopis kaks naist Mariann Lukka ja Sandra Mõõk? Uurime välja. Kuna Sandra on praegu lapsepuhkusel ja aktiivselt Zacki selja taga asju ei aja, võtame ristküsitluse alla Marianni. Salapärase disaineri, kes tavaliselt Zacki varjust sugugi välja ei paista.

Kiirelt tuntuks saanud tšillikaunamuster ulja lõikega pükskostüümil suvel tšillimiseks. FOTO: Zack Marqués

Miks sa eelistad olla brändi taga ja mitte oma nimega esiplaanil? Moeloojad on enamasti edevad ja kuulsusemaiad.

Zack sai alguse soovist teha moe-show oma perele ja sõpradele, millest kasvas välja aga midagi ootamatut. Meie jaoks on Zack fantaasia vili. Ta on omaette isiksus ja seepärast on tal ka ees- ja perekonnanimi.

Laseme tal kujuneda just selliseks, nagu soovib. Mine sa tea, võib-olla on ta aastate pärast hoopis vabatahtlik maailmaparandaja kuskil Amazonases. See on nagu oma lastega – ükskõik, kelleks ta suurena saada tahab – sa toetad teda.

Miks on su bränd mees? Mida teeb mees naise riidekapis?

Zack on tõesti mees sinu riidekapis, aga mitte see nn luukere kapis. Ta on keegi, kes oma olemuselt on justkui täiuslik: ta teeb sind ilusaks, paneb sind end mugavalt tundma, süstib enesekindlust ega vaidle sulle kunagi vastu. Nagu see esimene suudlus ja liblikad kõhus.

Meisi Volt kannab Zacki t-särki ja plisseerseelikut, millega on võimatu märkamatuks jääda. FOTO: Meisi Volt

Meisi Volt, kirglik moefänn

Minule meeldib, kui asjadel on mingisugune kiiks või särts sees. Ajan taga erilisust, mida kusagil mujal ei ole. Olen viimasel ajal muutunud ka praktilisemaks, valin asjad, mida saab kombineerida. Varem jahtisin vaid efekte ja ulmelisi kleite. Zack Marquési asjades on kiiks ja särts olemas, need ei jäta külmaks. Samas on neil on ka mõnusad pusad – kollektsioonis leidub üht koma teist. Olen Zacki jälginud juba pikka aega, nad äratavad huvi. See plisseeseeliku ja napi tšillidega T-särgi kombinatsioon Zacki kollektsioonist oli tõeline pilgupüüdja! Vaatasid järele nii mehed kui naised.

Miks oli vaja täiuslikku meest kappi panna? Kas mehed siis ei tee seda, mida naised neilt ootavad?