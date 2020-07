Madis Vasser: lõpp põlevkivienergiale

Kolme nädala eest ilmus Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi kauaoodatud kinnitus tõsiasjale, et praeguses maailmas ei ole mõistlik ehitada põlevkiviõli eelrafineerimistehaseid. Kuid suurfirmade põhjendus ei olnud ajendatud mitte murest keskkonna pärast, tegu oli puhtalt ärilise otsusega – suure ja kalli puhastusjaama asemel avastati «lihtsamate vahenditega teised meetodid», millega kehtivaid kvaliteedinorme rikkuv põlevkiviõli ikka kuidagi turule paisata. Milliste meetoditega tegu on, jääb sektorile omaselt ärisaladuseks. Seega võime ainult spekuleerida, kas see on mõni leitud seaduseauk, kütuse lahjendamine või odava toormaterjali eksportimine mõnda teise rafineerimistehasesse väljaspool Eestit. See plaan on aga ilmselgelt mitmel põhjusel habras.