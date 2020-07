Andres Käosaar: võta viiv ja mõtle

Head onu Heinod ja tädi Maalid, kes te oma vanemate surve all paindusite ja nende raske lapsepõlve tõttu ka ise rasket lapsepõlve kannatasite. See pole teie süü ega polnud teie valik. Nagu pole ka minu põlvkonna, vabas Eestis sündinud noorte valik, et meie elu ei käi enam ümber tühja kõhu, mullase küljealuse ega vastsündinute suremuse, aga hoopis tähendusrikka elukutse, eneseteostuse, maailma parandamise ja nende suurte väärtuste kõnetamise keerukusest tingitud depressiooni ja ärevusega võitlemise.