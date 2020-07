Kava 3.– ja mask 1.– ehk Kuidas suveteater jälle ellu ärkas

Nüüd on vastused olemas – nii mõnigi neist muide üllatav – ja suvelavastusi võrsub Eesti eri otstes kiiremini kui kukeseeni keset juulit. Eks ole seda küllust iga aasta, kuid koroonajärgse aja omapärast hõngu võiks teatrikülastuste puhul tajuda just nüüd. Iga suvine teatriskäik on ju otsekui väike reis: rikkalik kogemus, kuhu mahub enamatki kui etendus ise. Ajal, mil piiritagused rännakud jäävad veel küsimärgi alla, tasub kodumaiseid kultuurisõite eriti kõrgelt hinnata. Etendusi mahub nendesse muidugi igat masti.