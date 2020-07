Suve auk. Vana tark mees

Aja jooksul tekkis maja külge ka neli torni, kuna ikka tundus peremehele, et hoone pole ikka veel päris see, et psüühiline tervik pole ikka veel realiseerunud. Teise korruse ehitas ta majale näiteks pärast oma naise surma, kuna «vanana teadvus laieneb». Ta on seda ehitist nimetanud ka oma «usutunnistuseks kivis». Jungist on meil põhjust rääkida kasvõi seetõttu, et ta oleks 26. juulil saanud 145-aastaseks.