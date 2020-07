Majanduse lühiuudised

Lidl taasalustas Soomes toidukaupade hinnasõja

Saksamaa odavmüügikett Lidl plaanib lähiajal alandada püsivalt sadade kaupade hindu. Hinnalangetuse eesmärk on tugevdada Lidli positsiooni kui odavaima ostukorvi pakkujat Soomes. Lidli sõnul on ettevõtte kuvand Soome odavaima toidupoeketina viimastel aastatel ähmastunud. Toidupoodide turuliider S Grupp alustas odavkampaaniat viis aastat tagasi, mille tulemusena murenes Lidli edumaa Soome odavaima toidukaupade pakkujana. Eelseisev hindade alandamine tuleb järk-järgult. Esimesed hinnaalandused hakkasid kehtima juba täna ning järgnevatel nädalatel need jätkuvad. Helsingin Sanomat