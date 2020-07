Pretsedent Eesti ärikinnisvaras: Porto Franco saab 40 miljonit

Porto Franco arenduse kogumaksumus on ligi 200 miljonit eurot, millesse osanikud on panustanud enam kui 100 miljonit eurot. 102 miljonit laenatakse pankade sündikaadilt, mille põhipartner on Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipank (EBRD), ja kohaliku laenupartnerina toetab projekti Luminor pank.

«Minu jaoks on see alles esimene kriis, kuid mulle on jätnud väga hea mulje meie riigi ametkondade abivalmidus ja soov keerulisel ajal tulla ja küsida, et mehed, mida meie teha saame, kas on kohta, kuhu riik võiks õla alla panna,» rääkis Teder.