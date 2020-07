Lausa nii jõulise, et jaekaubanduse esimese poolaasta käive mullusega võrreldes ei kahanenudki, vaid hoopis suurenes protsendi võrra. Sellele viitas ka Eesti Panga möödunud­nädalane teade, et kaardimaksete summa jäi esimesel poolaastal umbes samaks mis mullu, kuigi on omajagu vähem võimalusi kulutada raha näiteks turismile.