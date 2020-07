Välismaa lühiuudised

Kataloonia parlamendi spiiker Roger Torrent ja Barcelona linnavolikogu liige Ernest Maragall esitasid eile hagi endise Hispaania luurejuhi ja Iisraeli tehnoloogiafirma NSO vastu, süüdistades neid katses nende mobiiltelefonidesse häkkida. Ajalehed El País ja The Guardian kirjutasid juuli algul, et Torrentit rünnati nuhkvaraga, mida selle tootja NSO sõnul müüakse ainult valitsustele ja riiklikele julgeolekuteenistustele. Hispaania valitsus ütles, et ei tea telefonidesse häkkimisest midagi. AP/BNS