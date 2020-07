Klubitaja pani Tartu koroonakriisi keskmesse

Ööklubis on nakatumise võimalus suurem kui mujal, on öelnud Irja Lutsar. FOTO: Shutterstock

Tartu koroonajooksiku südametunnistusel on eilse seisuga 11 nakatunut ja 53 kontaktset, kellest osa on ka juba haigestunud. Kui palju positiivseid kokku tuleb, seda näitab vaid aeg. Kas Tartust saab Eesti piirkondlik kolle ja kas linnas tuleb kehtestada eripiirangud, on ametnike ja teadusnõukoja sõnul veel vara rääkida.