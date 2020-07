Tõnis Mölder: trahv sõltugu sissetulekust

Kui inimene teab, et on koroonapositiivne, ja terviseamet on andnud väga selgeid juhiseid, kuidas käituda ja olla isolatsioonis, aga see inimene käitub ikka nii vastutustundetult, et liigub suures rahvahulgas, siis järelikult ei ole praegu kehtivad trahvimäärad piisavad. Need ei ole piisavad selleks, et inimene saaks aru selle nakkushaiguse tõsidusest.