Reinsalu: meie huvide konflikti ei käsitlenud

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas eile, et Eestit rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes esindama palgatud USA advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP taustauuringu puhul ei käsitlenud välisministeerium huvide konflikti teemat. Reinsalu sõnul juhtis välisministeerium rahandusministeeriumile edastatud taustauuringus tähelepanu, et kõnealusel advokaadibürool on olnud «kirjusid kundesid, nagu meedias on ka kirjutatud», kuid mitte huvide konflikti. «Mingi konkreetse huvide konflikti kohta meil infot ei olnud,» kinnitas Reinsalu.