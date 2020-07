Eesti lühiuudised

Valitsus eraldab miljonid KOVidele teede remondiks

14,1 miljoni euro eest saab Eestis uue katte­ 96 teed ja tänavat, sest valitsus kiitis eile heaks majandus- ja taristuminister Taavi ­Aasa (pildil) esitatud ettepanekud kohalike teede kordategemiseks. Üldiselt eraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtumipõhist toetust korra aastas riigieelarves ette nähtud mahus. Sel aastal avanes meede aga teist korda. Ka märtsis said kohalikud omavalitsused (KOV) seitsme miljoni euro ulatuses investeeringutoetust, et korrastada 21 teed ja tänavat. Minister Aasa sõnul saavad riigi abiga korda teed, mis muidu võiks jääda tähelepanuta. «KOVidel on teid, mis vajavad korrastamist, aga tihtipeale jääb omavahenditest väheks, mistõttu on juhtumipõhine investeeringutoetus võimaldanud juba aastaid korrastada neid teid, mis muidu ootaksid teadmata tulevikku,» selgitas Aas. PM

33 kaitseväelast vajusid eile kaitseväe keskpolügoonil veokiga kraavi, keegi raskelt vigastada ei saanud.

Kohus lõpetas osaliselt Kajar Lemberi kriminaalasja

Tartu maakohus lõpetas aegumise tõttu osaliselt Tartu kunagise abilinnapea Kajar Lemberiga seotud soodustuskelmuse kriminaalasja. Prokuratuur esitas alguses Lemberile süüdistuse 19 soodustuskelmust puudutavas kuriteojuhtumis, kuid pärast maakohtu üleeilset otsust on neist järele jäänud vaid üks. Kuigi 19 väidetavast kuriteojuhtumist on alles vaid üks, süüdistatakse endist Tartu abilinnapead ka suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises. Nende süüdistuste asjus kriminaalmenetlus jätkub. Järgmine kohtuistung toimub 31. augustil Tartu kohtumajas. Tartu Postimees

Peaministri esimeseks asendajaks sai Martin Helme

Valitsus muutis eilsel istungil peaministri­ asendamise korda. See tähendab, et kui on vaja peaministrit asendada, teeb seda nüüd esimeses järjekorras rahandusminister Martin Helme, enne muudatust oli esimene asendaja siseminister Mart Helme. Muus osas peaministri ja ministrite asendamise kord ei muutunud. PM

Kohus mõistis tõsielustaari tingimisi vangi

Kohus mõistis Eesti tõsielusarjas «Prooviabielu» tuntust kogunud Kalvi-Kalle Kruusamäe juhiloata kaubiku juhtimise eest kuueks kuuks tingimisi vangi. Mees sai juhiloata sõidu eest kohtus juba kolmandat korda karistada. Vahele jäi ta taas 14. aprillil Raplamaal Raka külas. PM

​Kõige suvisemad nimed on Lev ja Karina