Saatuslik küsimus peaministrile

Kadri Tennosaar astub lasteaia Õunake väravast sumedasse Mustamäe suveõhtusse. Ta on maitsekalt riides, kenasti värvitud, suur tumeroosa käekott käevangus. Ei oskaks arvatagi, et see naeratav naine võitleb juba teist kuud rinnavähiga. Operatsioon on «loodetavasti» detsembris, kuid juba mõne nädala pärast ootab teda ees töötajäämine.