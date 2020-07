Jaak Allik: piiritarast üle vaadates

Mõni aasta ­enne oma surma ennustas Vabadussõja-­aegse Vene Loodearmee ­ülemjuhataja Nikolai Judenitš, et sõltumata sellest, kes on Venemaal võimul, ühendab Venemaa tulevikus Läänemere idaranniku taas endaga, sest see on Venemaale strateegiline hädavajadus. Möödus kümmekond aastat ja nii läkski. Eesti rahva teadvusse jättis see sügava trauma. Kuigi maailm on sajandiga tehnoloogiliselt totaalselt muutunud ja geopoliitilised jõujooned teisenenud, põhineb Eesti kaitse ja välispoliitika endiselt Judenitši sõnastatud ohul, kusjuures eeldatakse, et see oht realiseerub endisel kujul – ikka püssiga ja üle Narva jõe.