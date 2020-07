Knight tunnistas, et sotsiaalmeediapostitused Vahemere randadelt ärritavad teda ning esimeseks emotsiooniks on sõna «vastutustundetud». Ta tõdes, et tema ise sel aastal kodumaalt kuldsematele liivadele lahkuda ei julge, sest ei taha jääda koroonaviiruse tõttu lukustatavasse võõrasse kohta kinni. Lõpuks jõudis aga leplikule järeldusele, et ehk ongi puhkusereisile sõitjate peale pahandamine puhas kadedus nende poolt, kes ise pole piisavalt külmaverelised.