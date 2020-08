Suvikõrvitsaõied, suvine kodugurmee

Uudne ja eksootiline pole see suvine lõunaeuroopalik hõrgutis Mari-Liis Iloveri jaoks enam ammu, kuid ta peab suvikõrvitsaõisi endiselt täpselt sama maitsvaks nagu tookord Toscanas. Ükskõik, kas need on paneeritud ja praetud või täidetud ja ahjus küpsetatud.

Viimased kümme aastat kasvatab suvikõrvits tema aias endale ilma igasuguse poputamiseta hiiglaslikud lehed, ohtralt õisi ja nii palju vilju, et suvikõrvitsat jätkub kõigile sugulastele ja sõpradelegi. Talle tundub küll, et see on üks Eesti suve saagikamaid aedvilju. «Olete kunagi kuulnud kedagi kurtvat kehva suvikõrvitsasaagi üle?» küsib ta retooriliselt. Ning kui mõelda, et enamik aiapidajaid kasvatab samuti suvikõrvitsat ja sellest on kirjutatud õige mitu kodumaist kokaraamatut, võiks suvikõrvitsaroogi pidada lausa uuema aja rahvustoiduks.